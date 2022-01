Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Zeugensuche nach Handtaschenraub

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstag gegen 17:10 Uhr war eine 76-jährige Seniorin aus Kaldenkirchen zu Fuß auf der Jahnstraße in Richtung Van-Alpen-Straße unterwegs, als sie plötzlich von hinten umgestoßen wurde. Die Frau stürzte, wurde dabei leicht verletzt. Zwei Unbekannte Personen entrissen der Seniorin die Handtasche und flüchteten zunächst in Richtung Van-Alpen-Straße. Ein Zeuge, der mit seinem Fahrrad auf der Jahnstraße fuhr, beobachtete den Vorfall und verfolgte die beiden Räuber. Auf der Van-Alpen-Straße stellte er das Duo, ein Mann und eine Frau. Die Räuberin ließ die Handtasche fallen, und beiden gelang die Flucht über die Gartenstraße in Richtung Lambert-Maaßen-Straße. Die Räuberin ist etwa 25 Jahre alt und etwa 1,50 Meter groß. Sie hat blonde, schulterlange Haare und trug eine längere, grau-rötliche Jacke. Der Räuber ist etwa 25-30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose und eine OP-Maske. Dem Zeugen, der die Lage richtig einschätzte, couragiert einschritt und die Täter stellte, spricht die Polizei ein großes Dankeschön aus. Die Kripo fragt: Wer hat die Räuber zur tatrelevanten Zeit in der Kaldenkirchener Innenstadt beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Das Kriminalkommissariat West ist erreichbar unter der 02162/377-0. /wg (90)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell