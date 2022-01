Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Fitnessstudio

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 23.30 Uhr brach ein Unbekannter in ein Fitnessstudio auf dem Industriering Ost in Kempen ein. Der Täter warf mit einem Gullideckel eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zugang zu den Räumen. Im Thekenbereich stahl er Bargeld aus einer Geldkassette. Der Einbrecher ist etwa 20-30 Jahre alt und hat kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und eine blaue OP-Maske. Hinweise auf den Einbrecher erbittet das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (89)

