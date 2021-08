Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Lippe (ots)

(LW) Ein 47-jähriger Lemgoer befuhr am Samstagabend gegen 21.45 Uhr mit seinem Ford die Loßbrucher Straße. In Höhe der Einmündung "Zum Heusiek" kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verunfallte. Mit seinem noch fahrbereiten Pkw flüchtete der Verursacher, wurde aber an seiner Wohnanschrift durch die Polizei angetroffen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann fest, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

