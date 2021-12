Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Schreibwarengeschäft - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1343

Ein unbekannter Täter hat gestern (8.12.) unter Vorhalt eines Messers ein Schreibwarenladen ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen betrat der männliche Täter gegen 16.30 Uhr das Geschäft in der Hohen Straße. Er ging an den Tresen und holte ein Messer hervor. Damit drängte er den Mitarbeiter zurück und befahl ihm die Kasse zu öffnen und sich auf den Boden zu legen. Der Täter griff in die Kasse und flüchtete mit einem geringen Bargeldbetrag aus dem Geschäft über die Hohe Straße in die Beurhaustraße.

Der Unbekannte war circa 180 cm groß und ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze sowie einer dunklen Jeanshose. Über dem Pullover trug er eine schwarze Jacke und auf dem Rücken einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift.

Hinweise an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell