Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung am Hauptfriedhof - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1341

Unbekannte Täter haben am Dienstag (7.12.) eine Toilettenanlage auf dem Hauptfriedhof in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro.

Gegen 20.10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Auf dem Friedhof, Gottesacker 25, brannte die Toilettenanlage. Die Anlage befindet sich mittig am Glockenturm. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Wahrscheinlich hatte die Anlage schon mehrere Stunden gebrannt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer hat im Laufe des Dienstags verdächtige Personen auf dem Hauptfriedhof gesehen? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441!

