Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Keine Lappalie - Telefonieren mit Folge

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montag gegen 20.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Grenzüberschreitenden Polizeiteams auf der Autobahn 61 ein Auto auf, welches auf dem rechten Fahrstreifend fahrend, immer wieder ruckartige Lenkbewegungen vollführte. Als das Team an dem Wagen vorbeifuhr, sahen sie den Grund: Der Fahrer telefonierte und widmete offenbar seine ganze Aufmerksamkeit diesem Telefonat. An der Straße 'An der Kleinbahn' hielt das Team das Auto an. Der Fahrer, ein 34-jähriger Klever (niederländisch), räumte den Handy-Verstoß ein. Eine Überprüfung in den Niederlanden ergab dann, dass der 34-Jährige gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Einsatzkräfte untersagen die Weiterfahrt und fertigten die fällige Anzeige. Die Ermittlungen dauern an. /wg (91)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell