POL-BN: Überfall auf Apotheke in Bonner Südstadt - Unbekannter raubte Bargeld - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots)

Am 04.01.2022, gegen 15:00 Uhr, betrat ein Unbekannter den Geschäftsraum einer Apotheke auf der Königstraße in der Bonner Südstadt. Nach dem aktuellen Sachstand forderte er unter Vorhalt eines Schraubendrehers von einer der beiden Mitarbeiterinnen die Herausgabe von Bargeld. Nach einem kurzen Gerangel, bei dem niemand verletzt wurde, griff der Unbekannte in eine Kasse, entwendete Bargeld in noch nicht festgestelltem Umfang und flüchtete dann aus dem Ladenlokal. Nach Zeugenangaben entfernte er sich schließlich mit seinem vor der Apotheke abgestellten Fahrrad in Richtung Kaiserstraße.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

zwischen 20 und 30 Jahre alt sportliche, kompakte Statur ca. 170 cm groß

bekleidet mit

einer dunklen Hose

einem dunkelgrauen Kapuzenpulli vermutlich mit einer orange- oder rostroten Einfärbung an der Kapuze

einem dunkelgrauen Anorak

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

