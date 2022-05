PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Bike entwendet +++ Mehrere Gegenstände aus Wohnung gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Bike gestohlen,

Geisenheim, Winkeler Straße, Montag, 16.05.2022, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Montagvormittages wurde in Geisenheim ein E-Bike von einem Hinterhof gestohlen. Gegen 10:00 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Pedelecs der Marke "Bulls" sein Zweirad in einem Hinterhof in der Winkeler Straße ab und sicherte es mit einem entsprechenden Schloss. Als er gegen 12:00 Uhr zum letzten Standort seines E-Bikes zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des rund 1.700 Euro teuren Gefährtes fest und informierte die zuständige Polizeistation.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Gegenstände aus Wohnung gestohlen, Eltville, Erbacher Straße, Samstag, 14.05.2022, 07:30 Uhr bis 20:40 Uhr

(fh)Im Laufe des Samstages haben Diebe aus einer Wohnung in Eltville mehrere Gegenstände, darunter auch Elektronikartikel, gestohlen. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 20:40 Uhr nutzten der oder die Täter die Abwesenheit einer Bewohnerin in der Erbacher Straße aus und verschafften sich unbemerkt Zutritt zu ihrer Wohneinheit. Dort stahlen sie einen Laptop, eine "Apple Watch" sowie eine Kosmetiktasche samt Inhalt im Gesamtwert von etwa 700 Euro und traten die Flucht an.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

