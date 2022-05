PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Erste Biker Safety Tour quer durch den Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots)

Rheingau-Taunus-Kreis,

Sonntag, 15.05.2022

(fh)Am Sonntag, dem 15.05.2022, fand im Rheingau-Taunus-Kreis die erste Biker Safety Tour im Sinne der Präventionskampagne "Du hast es in der Hand - Überlasse nichts dem Unfall" für dieses Jahr statt, bei der die Polizei zu zwei Motorradausfahrten eingeladen hatte. Interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer konnten sich zuvor über die Webseite der Polizei Hessen zu den Ausfahrten anmelden und zeigten bereits vorab ein reges Interesse. Schnell waren die beliebten Plätze restlos ausgebucht. Neben der Polizei waren auch erneut zwei Motorradfahrer des Malteser Hilfsdienstes aus Kelkheim mit am Start. Start- und Endpunkt war jeweils ein Parkplatz der Bundesstraße 54 zwischen Aarbergen-Michelbach und der Anschlussstelle Reckenroth, wo auch ein polizeilicher Präventionsstand aufgebaut wurde. Hier wurden interessierten Bürgerinnen und Bürgern Fragen rund um das Thema Verkehrsprävention beantwortet. Die beiden, jeweils etwa zweistündigen Fahrten, einmal mit Start um 10:30 Uhr und einmal um 15:00 Uhr, gingen dabei durch den idyllischen Rheingau-Taunus-Kreis, unter anderem quer über die Aar- und Wisperstraße. An mehreren Stopps wurden Gefahrenpunkte aufgezeigt und Beiträge rund um die Themen: Lärm, Erste Hilfe, Unfallursachen und Sicherheit beim Motorradfahren präsentiert. Auch der direkte Austausch mit den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern stand hierbei im Fokus, sodass Erfahrungen auf Augenhöhe geteilt wurden. Das Thema Erste Hilfe bei Verkehrsunfällen wurde dabei durch das engagierte Duo der Malteser Motorradstaffel vermittelt. Im Anschluss an die Touren fand jeweils eine Feedbackrunde statt, bei der die durchweg begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Wort kamen.

Das Polizeipräsidium Westhessen bedankt sich für das rege Interesse und weist auf die nächsten Biker Safety Touren im Rheingau-Taunus-Kreis und rund um den Feldberg hin. Noch sind vereinzelt Plätze frei! Interessierte finden hierzu Informationen auf www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen