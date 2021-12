Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnung

Zeuge hört Geräusche aus Nachbarwohnung

Geldern-Kapellen (ots)

Am Dienstag (28. Dezember 2021) hörte ein Zeuge gegen 18 Uhr laute Geräusche aus der angrenzenden Einliegerwohnung in seinem Haus an der Straße Zitterhuck und informierte die Polizei. Offenbar hatten unbekannte Täter die Terrassentür zu der Wohnung eingeschlagen, um sich Zugang zu verschaffen. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten. Die Unbekannten flüchteten vermutlich, als der Zeuge hinter seiner Wohnungstür auf sich aufmerksam machte. Genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

