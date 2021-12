Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Erdesbach (ots)

Am Freitagabend kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher befuhr die B420 aus Richtung Patersbach in Fahrtrichtung Ulmet. In der Zweibrücker Straße wollte der Fahrzeugführer an einem ordnungsgemäß geparkten PKW vorbeifahren, als ihm ein bevorrechtigtes Fahrzeug entgegenkam. Der Verursacher versuchte hinter dem geparkten PKW zum Stehen zu kommen und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde der geparkte PKW auf zwei weitere geparkte Kraftfahrzeuge geschoben. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden beseitigt. Die B420 musste während der Unfallarbeiten durch die Feuerwehr vollständig gesperrt werden.

