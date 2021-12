Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen auf der Fahrbahn

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Freitagabend werden Autoreifen auf der Straße abgelegt. Nach bisherigen Ermittlungen wurden vier mit Wasser gefüllte Reifen so auf der Talstraße abgelegt, dass ein unfallfreies Passieren nicht möglich gewesen wäre. Zu Schaden ist niemand gekommen. Die Reifen wurden zur Spurensuche sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen an die Polizei Kusel, unter der 06381-919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu senden.

