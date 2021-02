Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Unfall mit Fahrrad - Frau leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.02.2021, hat sich eine 26 Jahre alte Frau leicht verletzt, als sie in Lottstetten mit ihrem Fahrrad zu Fall kam. Kurz vor 09:00 Uhr war die Frau auf einem abschüssigen Streckenabschnitt von der Straße geraten und hatte einen Zaun durchbrochen. Bei dem folgenden Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus nach Singen. Die Bremsen am Fahrrad waren nicht funktionstüchtig. Deshalb dürfte es zum Unfall gekommen sein.

