POL-FR: Weil am Rhein: Betonmischer rollt in Rhein - keine Verletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 24.02.21, gegen 15.00 Uhr, ist bei Beladearbeiten an einem Betonwerk in Weil am Rhein ein Betonmischer über die Uferkante in den Rhein gestürzt. Der Lkw wurde in der dortigen Betonmischanlage beladen. Der 53-jährige Fahrer war ausgestiegen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Betonmischer während des Ladevorgangs vermutlich nicht richtig gesichert und machte sich selbständig. Er rollte vom leicht abschüssigen Betriebsgelände über eine Straße in den Rhein. Im Wasser verkeilte sich der Lkw mit einem dort anlegenden Frachtschiff. Zur Bergung des Fahrzeugs mit einem Kran wurde die Feuerwehr Weil am Rhein und Taucher der DLRG hinzugezogen. Verletzt wurde bei diesem Unglück niemand. Es entstand am Lkw ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Das Schiff blieb augenscheinlich unbeschädigt.

