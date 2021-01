Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Trickdiebstahl an der Haustür

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Samstagvormittag klingelte ein unbekannter Täter an der Haustür einer Marlerin an der Mühlenstraße. Er gab vor Zahnschmerzen zu haben und ein Glas Wasser zu benötigen. Die Frau ließ den Mann in den Hausflur. Nachdem er das Wasser getrunken hatte, verließ er das Haus mit einer Geldbörse.

Personenbeschreibung: ca. 1,80 - 1,85 m groß, ca. 40 Jahre alt, kurze mittelblonde Haare, stabile Statur, blaue Einwegmaske, Schal, graue Winterjacke, Jeans, Ohrring, mehrere silberne Ringe an den Fingern, sprach akzentfreies Deutsch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell