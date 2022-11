Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221102-2: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Am Mittwochvormittag (2. November) ist ein Autofahrer (37) bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Kalscheuren schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Patienten umgehend in ein Krankenhaus, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde.

Nach ersten Ermittlungen war der 37-Jährige gegen 09:30 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße 265n in Richtung Hürth-Efferen unterwegs. Als er in Höhe der Kreuzung zur Winterstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit einem Mercedes (Fahrer: 52), der aus der Winterstraße nach links in Richtung Brühl fuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Opel, kollidierte mit einem Ampelmast und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Polizisten gehen derzeit Hinweisen nach, dass der 37-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein könnte.

Zur Sicherung der Unfallspuren hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen angefordert. Polizisten leiten den Verkehr derzeit an der Unfallstelle vorbei. Der 52-Jährige begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Staatsanwaltschaft Köln hat angeordnet, den Führerschein des 37-Jährigen sicherzustellen und ihm eine Blutprobe zu entnehmen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. Die Unfallaufnahme wird voraussichtlich noch bis etwa 14 Uhr dauern. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell