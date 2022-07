Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Nicht aufgepasst

In die Leitplanken fuhr am Sonntag eine Autofahrerin auf der B30.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.45 Uhr fuhr die 56-Jährige in Richtung Biberach. Nach der Anschlussstelle Laupheim/Nord kam sie in einer Linkskurve nach links auf den unbefestigten Seitenstreifen. Bei ruckartigen Lenkbewegungen verlor sie die Kontrolle über ihren Renault. In Folge prallte sie gegen die Mittelleitplanke. Dadurch wurde ihr Auto total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

