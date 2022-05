Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest und stellt vermeintliches Diebesgut sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern einen gesuchten Straftäter verhaftet.

Bei der Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl ging ein 39-jähriger Staatenloser ins Netz. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 120 Tage ins Gefängnis. In einer von ihm mitgeführten Tasche wurde zudem eine größere Menge Silberbesteck aufgefunden. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um vermeintliches Diebesgut handelt, wurde die Tasche samt Inhalt sichergestellt. Recherchen ergaben, dass der 39-Jährige von Straßburg nach Kehl gekommen war und versucht hatte, das Silberbesteck in einem Geschäft in der Kehler Innenstadt zu veräußern. Nach dem erfolglosen Versuch wollte er dann wieder zurück nach Frankreich, wurde an der Tram D Haltestelle durch eine Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter Hehlerei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell