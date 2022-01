Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Motorroller mit Versicherungskennzeichen 833ROK gestohlen

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Montag (10. Januar 2022) haben unbekannte Täter zwischen 07:00 und 16:45 Uhr einen Motorroller gestohlen, der auf dem Parkplatz am Bahnhof an der Güterstraße abgestellt war. Der Roller der Marke Ningbo trug das Versicherungskennzeichen 833ROK und war per Lenkradschloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1280 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell