Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Handtaschenraub an Bushaltestelle +++

Oldenburg (ots)

An einer Bushaltestelle in der Poststraße ist es am Dienstagabend zum Raub einer Handtasche gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen noch unbekannten Täter aufgenommen.

Eine 16-jährige Oldenburgerin hatte gemeinsam mit ihrer Freundin auf der Sitzbank an der Bushaltestelle "Schlossplatz" gesessen und auf den Linienbus gewartet. Etwa um 20.10 Uhr soll ein unbekannter, etwa 20 bis 30 Jahre alter Fußgänger auf die beiden Jugendlichen zugegangen sein. Der Mann habe die Handtasche der 16-Jährigen an sich gerissen und sei damit in Richtung Amalienbrücke geflüchtet.

Die beiden jungen Frauen seien ihren Angaben zufolge noch hinter dem Räuber hergelaufen, hätten ihn jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen verloren. Als die 16-Jährige wenig später zuhause eintraf, benachrichtigte sie schließlich die Polizei.

Der Täter soll 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein, habe dunkle lockige Haare gehabt und dunkle Bekleidung getragen. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (464723)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell