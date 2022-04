Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn Oldenburg an der Abfahrt Bürgerfelde+++

Oldenburg (ots)

Am 12.04.2022 gegen 14:40 Uhr befährt ein Ehepaar aus dem Bereich Rotenburg/ Wümme mit ihrem Mercedes die A293 in Richtung Brake. In der Autobahnabfahrt Bürgerfelde befahren sie den Verzögerungsstreifen um die Autobahn zu verlassen. Aufgrund des starken Rückstaus entscheidet sich der 85jährige Fahrzeugführer, wieder auf die durchgehende Fahrbahn zu wechseln. Dabei unterschätzt dieser, der quasi aus dem Stand den Fahrstreifen wechselt, die Geschwindigkeit des von hinten mit einem Hyundai herannahenden Oldenburgers. Der 33jährige Oldenburger hat keine Chance, dem Rotenburger auszuweichen und fährt auf dessen Mercedes auf. Während der Mercedes durch die Wucht des Aufpralls gegen den Seat eines 36jährigen aus dem Ammerland prallt, hebt der Hyundai ab, überschlägt sich und kommt auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stehen. Sowohl der Mercedes, als auch der Hyundai sind nicht mehr fahrbereit und müssen durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Vier Personen werden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstehen Sachschäden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Den 85jährigen Rotenburger erwartet ein Strafverfahren hinsichtlich einer fahrlässigen Körperverletzung.

