Polizei Wuppertal

POL-W: W Obdachlose mit Flasche beworfen - Strafanzeige

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (03.11.2021, 02:00 Uhr), bewarfen Unbekannte zwei Obdachlose mit einer Flasche. Die Männer übernachteten unter dem Vordach eines leerstehenden Gebäudes an der Bundesallee in Wuppertal-Elberfeld. Der oder die Täter näherten sich mit einem dunklen Auto, aus dem gezielt mit einer gefüllten Bierflasche auf die Beiden geworfen wurde. Durch die herumfliegenden Splitter erlitt einer der beiden Wohnungslosen eine leichte Verletzung, die er selbständig versorgte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell