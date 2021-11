Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf: Mädchen läuft vor Auto und wenig später weg

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 28.10.2021, um kurz vor 11:00 Uhr, kam es auf der Erbschlöer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Mädchen. Ein 65-jähriger Mann fuhr mit seinem braunen Peugeot 2008 die Erbschlöer Straße in Richtung Lohsiepenstraße, als er im Bereich einer Baustelle an einem, auf der Gegenspur stehenden, Lkw vorbei fuhr. Hinter dem Lkw liefen unvermittelt zwei Mädchen auf die Straße. Mit einer der beiden kam es zum Zusammenstoß. Während sich der 65-Jährige und ein Zeuge um das Mädchen kümmerten, stand dieses plötzlich auf und lief gemeinsam mit dem anderen Mädchen in Richtung Ronsdorf weg. Die Mädchen werden als circa elf Jahre alt und 1.30m groß beschrieben. Beide trugen zum Zeitpunkt des Unfalls braune, längere Haare, einen schwarzen Mundschutz und jede einen hellen Rucksack. Sie sprachen Polnisch miteinander. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell