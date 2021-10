Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Stundenlange Vollsperrung der BAB 20 aufgrund eines umgekippten LKW

BAB 20/ AS Neubrandenburg Ost - Nord (ots)

Am 11.10.2021 gegen 06:05 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord in Fahrtrichtung Lübeck ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten LKW, der für eine stundenlange Vollsperrung sorgte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 50-jährige polnische Fahrzeugführer der mit tonnenschweren Papierrollen geladenen Sattelzugmaschine die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, als er zwischen den genannten Anschlussstellen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, ca. 100 m der Bankette durchfuhr und in der weiteren Folge nach rechts in den Wildzaun kippte. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Schaden wird mit ca. 20.000 EUR beziffert.

Der Verkehr konnte zunächst auf der Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Da der verunfallte LKW zunächst entladen und im Anschluss aus dem Graben gezogen werden musste, wurde die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord von 09:30 Uhr bis 13:45 Uhr vollgesperrt.

