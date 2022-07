Ulm (ots) - Am Samstagmittag, gegen 16.20 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger auf der B28 von Blaustein in Richtung Blaubeuren. Am Ende einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Er rutschte gegen ein entgegenkommendes Auto und wurde wieder auf die rechte Seite abgewiesen. Er kam im ...

