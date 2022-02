Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schockanrufer erfolglos

Meine (ots)

In Meine und angrenzenden Orten kam es im Verlaufe des Dienstages zu diversen Schockanrufen. Der Anrufer stellte sich als "Kriminalkommissar Bergmann" vor und berichtete von Einbrüchen in der direkten Umgebung. Auf einer gefundenen oder sichergestellten Liste sei auch die Adresse der Angerufenen notiert, daher müsse man wissen ob Wertgegenstände wie Schmuck, Geld oder auch ein Tresor im Haus seien.

In allen der Polizei gemeldeten Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und legten auf.

Folgende Hinweise bitte beachten und im Familien- und Freundeskreis weitergeben: Die Polizei ruft niemals mit der Nummer 110 an, sollte die Nummer bei Ihnen auf dem Display stehen, nehmen Sie das Telefonat nicht an. Verständigen Sie die örtliche Polizei. Zudem fragt die Polizei nicht nach, ob Sie Geld oder Wertsachen im Haus haben. Wenn Sie in einem Telefonat Zweifel an der Richtigkeit bekommen und der Anrufer anbietet, sie mit der Leitstelle, seinem Vorgesetzten oder ähnlichem zu verbinden, lehnen Sie ab! Sie würden wieder im Call-Center der Betrüger landen. Trennen Sie aktiv die Verbindung und wählen selbstständig die Nummer der örtlichen Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell