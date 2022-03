Polizei Düren

POL-DN: Zwei Pedelecs entwendet

Jülich (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag gleich zwei Pedelecs von einem Fahrradständer am Brückenkopfpark in Jülich. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Ehepaar aus Bergheim-Niederaußen fuhr mit seinen Elektrofahrrädern zum Brückenkopfpark in Jülich. Die Fahrräder wurden durch den 35- Jährigen Ehemann am Fahrradständer gegen 10:00 Uhr angekettet. Als das Paar gegen 15:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte es fest, dass an dem Platz nun andere Fahrräder abgestellt waren. Die Pedelecs im Wert von etwa 8000 Euro wurden augenscheinlich entwendet. Bei den Elektrofahrrädern handelt es sich um zwei Räder der Marke Hercules, eines in der Farbe schwarz-weiß und eines in der Farbe grün-schwarz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der beiden Räder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

