Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0638 --Mann im Auto überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Heinrich-Heine-Straße Zeit: 10.10.2022, 23:40 Uhr

Zwei unbekannte Männer raubten am Montagabend in Schwachhausen einen Mann in seinem Auto aus. Die Täter entwendeten Wertsachen und Gartengeräte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:40 Uhr saß der 50-jährige Mann in seinem geparkten PKW in der Heinrich-Heine-Straße. Die beiden Räuber öffneten fast zeitgleich die Fahrer- und Beifahrertür. Der 50-Jährige erhielt einen Schlag ins Gesicht und wurde dadurch leicht verletzt. Er wurde zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Einer der Täter zog dem Mann seinen Ring vom Finger und der andere nahm den Rucksack vom Beifahrersitz. Anschließend begab sich ein Räuber zum Kofferraum und bediente sich der dortigen zwei Gartengeräte. Im Anschluss flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: beide ca. 175m groß, ca. 20 Jahre alt und einen dunklen Teint. Einer der Täter trug einen Vollbart und die Haare an den Seiten kurz (ca. 1mm). Er hatte eine schwarze Jacke mit Fell an der Kapuze und eine schwarze Cargohose an. Der Andere trug die Haare an den Seiten kurz und eine Cap mit weißem "Nike"-Emblem. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und Jeans.

Weitere Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell