Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Opel Corsa gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag im Stadtteil Siegelbach in der Straße "Metzenäcker" ereignet haben muss. Hier wurde ein Opel Corsa, der in Höhe des Hauses Nummer 27 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher beging jedoch Unfallflucht.

Am Opel Corsa entstanden Schäden am vorderen Radkasten auf der Fahrerseite. Vermutlich war ein anderer Wagen beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen.

Die Unfallzeit liegt zwischen 6.30 Uhr morgens und 19.20 Uhr abends. Wer hat in diesem Zeitraum etwas beobachtet und kann unter Telefon 0631 369-2250 Hinweise geben? |cri

