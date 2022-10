Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei Westpfalz am länderübergreifenden Sicherheitstag beteiligt

Kaiserslautern (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligte sich am Dienstag an einem länderübergreifenden Sicherheitstag (siehe auch: https://s.rlp.de/A0oiq).

Auf der Autobahn 6 nahmen Einsatzkräfte den ganzen Tag über den gewerblichen Personen- und Güterverkehr ins Visier. Die Beamten lotsten Lastwagen und Reisebusse auf den Parkplatz Türkberg. Sie kontrollierten deren Ladung und Insassen.

Bis in die späten Abendstunden fanden in der Kaiserslauterer Innenstadt unter anderem Jugendschutzkontrollen statt. Beispielsweise stellten die Einsatzkräfte Jugendliche fest, die Hochprozentiges konsumierten oder in der Öffentlichkeit rauchten. Auch in Weilerbach und Landstuhl führten Polizistinnen und Polizisten Kontrollen durch.

In Zweibrücken sprachen die Beamte gezielt Geschäftsinhaber an. Sie berieten rund um die Themen Einbruchschutz und Schutz vor Diebstahl.

Letztlich kontrollierte die Polizei in der Westpfalz rund 150 Personen und etwa 80 Fahrzeuge. Mehr als 150 Dokumente wurden überprüft und zehn Haftbefehle vollstreckt. Die Polizei registrierte zehn Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei gegen das Waffengesetz. Die Ordnungshüter stellten geringe Mengen Rauschgift und verbotene Messer sicher. Sie leiteten Ermittlungsverfahren ein. In 45 Fällen müssen sich Betroffene in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser Verstöße gegen Verkehrsregeln verantworten.

Die Polizistinnen und Polizisten aus der Westpfalz wurden beim Sicherheitstag von ihren Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie von Kräften des Zolls unterstützt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell