POL-PPWP: Lkw-Fahrer ohne Führerschein, dafür unter Drogen unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Besonders schnell reagierte am Dienstag ein 59-jähriger Mann aus Kaiserslautern. Diese war am Nachmittag in einem Supermarkt im Barbarossaring einkaufen. Als er vor dem Markt stand wurde er durch Rufe einer Kassiererin auf einen herausstürmenden Mann aufmerksam. Geistesgegenwärtig hielt er den flüchtenden 41-jährigen fest. Zurecht wie sich herausstellte: Der mutmaßliche Täter hatte zuvor kleine Schnapsflaschen im Markt gestohlen. Er versuchte ...

mehr