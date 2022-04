Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wahlwies, Lkr. Konstanz) Sprayer unterwegs (01./04.04.2022)

Wahlwies (ots)

Über das vergangene Wochenende hat ein bislang unbekannter Sprayer in der Orsinger Straße und der Straße "Zum Schmalhans" seine Spuren hinterlassen. Der Unbekannte besprühte ein Bushaltestellenhäuschen in der Orsinger Straße und eine Mauer in der Straße "Zum Schmalhans" mit diversen Zahlen, Buchstaben und Symbolen in blauer Farbe. Der entstandene Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf den Sprayer nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, entgegen.

