Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mini-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt (04.04.2022)

Konstanz (ots)

Eine leicht verletzte Mini-Fahrerin und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Montag, gegen 14.30 Uhr, auf der Kreuzung der Europastraße und der Grenzbachstraße passiert ist. Eine 23 Jahre junge Frau fuhr mit einem Mini von der Grenzbachstraße über die Europastraße in Richtung Gottlieber Straße. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem Honda einer 20-Jährigen, die nach links auf die Europastraße abbog. Die Mini-Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Den am Mini entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro, den Schaden am Honda auf rund 2.000 Euro.

