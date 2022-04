Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen, Lkr. Konstanz) Drei Schwerverletzte bei Unfall (04.04.2022)

Büsingen (ots)

Drei junge Männer sind bei einem Unfall am Montagabend auf der Kreisstraße 6154 zwischen Büsingen und Schaffhausen-Herblingen schwer verletzt worden. Gegen 22.20 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Audi A3 auf der K6154 von Büsingen in Richtung Herblingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Audi-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kam es zum Übersteuern, wobei der Audi außer Kontrolle geriet, schleuderte und in einer Böschung neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen kam. Sowohl der Fahrer als auch zwei 19 Jahre alte Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Mehrere Krankenwagen brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Am Audi, den ein Abschleppunternehmen in eine Werkstatt brachte, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell