POL-F: 220328 - 0354 Frankfurt - Bockenheim: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Sonntagmorgen, den 27. März 2022, ereignete sich in der Ludwig-Landmann-Straße an einem Lebensmittelmarkt ein Brand, bei dem unter anderem mehrere Rollbehälter beschädigt wurden. Gegen 05:30 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand an einem Lebensmittelgeschäft und meldete diesen über den Notruf, sodass umgehend alarmierte ...

mehr