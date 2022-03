Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220328 - 0353 Frankfurt-Praunheim: Verdacht der Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntagmorgen, den 27. März 2022, ereignete sich in der Ludwig-Landmann-Straße an einem Lebensmittelmarkt ein Brand, bei dem unter anderem mehrere Rollbehälter beschädigt wurden. Gegen 05:30 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand an einem Lebensmittelgeschäft und meldete diesen über den Notruf, sodass umgehend alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu der angegebenen Anschrift in die Ludwig-Landmann-Straße verlegten. Insgesamt fünf Rollbehälter, auf denen sich Müll für den Abtransport befand, brannten außerhalb des Marktes. Der Feuerwehr gelang es, diese zügig zu löschen. Durch das Feuer wurde neben den Rollbehältern auch die Hauswand des Marktes in Mitleidenschaft gezogen sowie ein Reklameschild beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweisen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell