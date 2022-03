Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220328 - 0350 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 19-jähriger Mann befand sich am Montag, den 28. März 2022, gegen 03.05 Uhr, in der Moselstraße, wo er von einer Frau in ein Gespräch verwickelt wurde. Derart abgelenkt, gelang es dem Komplizen der Frau, dem Geschädigten das Portemonnaie aus der Tasche zu entwenden. Darin befanden sich zwei Kreditkarten und rund 200 EUR Bargeld.

Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, teilte er dies einer Funkstreife mit, die sich ebenfalls in der Moselstraße befand. Die Streife konnte die beiden Tatverdächtigen in einem in der Nähe befindlichen Kiosk festnehmen, noch mit der Geldbörse in der Hand. Diese, mitsamt den Kreditkarten, konnte dem Geschädigten wieder übergeben werden. Nach jetzigen Stand der Ermittlungen hatte das Pärchen in der kurzen Zeit drei erfolglose Versuche unternommen, die Karten einzusetzen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 36-jährige Frau und einen 37-jährigen Mann.

