POL-PPWP: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Am Wochenende versuchten unbekannte Täter, in ein Kaufhaus in der Merkurstraße einzubrechen. Hierzu gingen sie einen Seiteneingang an, blieben jedoch erfolglos. Somit entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 3000 Euro. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in ...

mehr