Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte und angebliche Tochter

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag kam es wiederholt durch Anrufe zu Betrugsversuchen. Gegen Nachmittag kontaktierten falsche Polizeibeamte einen 66-Jährigen aus Kaiserslautern. Angeblich hätte der Neffe des Mannes einen Verkehrsunfall und bräuchte dringend Bargeld. Durch Mann wurde der Betrugsversuch erkannt, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Kurze Zeit später versuchte man auch eine 74-Jährige aus Otterberg um ihr Erspartes zu bringen. Hier gaben sich die Täter als Tochter der Seniorin aus und verlangten ebenfalls aufgrund eines Verkehrsunfalls Bargeld. Auch hier wurde rechtzeitig erkannt, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Daher kam es zu keinem Schaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Was sind eigentlich genau Schockanrufe? Hierbei geben sich Betrüger am Telefon als enge Verwandte oder auch als Polizeibeamter/Staatsanwalt aus und täuschen eine Notsituation vor. Ziel ist es hierbei das der Angerufene Geld oder Wertsachen übergibt. In jedem Fall handelt es sich um eine Betrugsmasche. Unser Tipp: Ziehen sie Vertrauenspersonen hinzu oder wählen Sie die 110. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell