Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Geschädigten eines Unfalls

Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus in der Löwenstraße hat am Montag ein Autofahrer mit seinem Wagen einen vermutlich blauen Pkw beschädigt. Beim Ausparken touchierte der 25-Jährige das Fahrzeug, dann fuhr er weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Als der Mann zum Parkhaus rausfuhr, verursachte er den nächsten Unfall: Er streifte mit seinem Auto eine Abtrennung. Den Unfallfahrer konnte die Polizei ermitteln. Allerdings ist nicht bekannt, wem das blaue Auto gehört. Das Fahrzeug stand nicht mehr in dem Parkhaus, als die Beamten nachschauten. Die Polizei fragt deshalb: Wer parkte am Montag zwischen 14:30 Uhr und 15:05 Uhr in dem Parkhaus in der Löwenstraße? Wer kann Hinweise geben oder hat einen der Unfälle beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell