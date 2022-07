POL-RE: Dorsten: Rettungshubschrauber im Einsatz

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Mit einem Tresor als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Schillerstraße. Sie hebelten in der vergangenen Nacht zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr eine Tür auf um in das Gebäude zu gelangen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Gladbeck Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hofstraße war am Montag Ziel von ...

mehr