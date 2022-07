Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Mit einem Tresor als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Schillerstraße. Sie hebelten in der vergangenen Nacht zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr eine Tür auf um in das Gebäude zu gelangen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hofstraße war am Montag Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten die Wohnungstür gestern zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr auf. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Recklinghausen

Am Montagvormittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Ehlingstraße ein. Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf. Die Wohnung wurde nach Beute durchsucht. Bislang konnten noch keine Angaben zur Beute gemacht werden. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

