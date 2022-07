Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer entfernt sich nach Unfall mit Pedelec-Fahrerin

Recklinghausen (ots)

Eine 57-jährige Dorstenerin fuhr heute, gegen 10.30 Uhr, mit ihrem Pedelec auf dem südlichen Radweg der Dülmener Straße in westliche Richtung - sie war entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem blauen Daimler Benz die Straße "Kleiner Ring" in Richtung Norden und bog dann nach rechts auf die B 58 ab. Dabei kam es, nach bisherigen Erkenntnissen, zu einer leichten Berührung der Pedelec-Fahrerin und des Autos, wodurch sie stürzte und sich verletzte. Der Fahrer stieg kurz aus und half ihr auf, bevor er sich wieder in sein Auto setzte und über die Dülmener Straße mit Richtung Osten davon fuhr. Durch Zeugen konnte das Kölner Kennzeichen des Autos abgelesen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer noch Angaben zu dem Unfall oder dem Autofahrer machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden (0800 2361 111).

