Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Raubversuch - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 46-jähriger Castroper hob am Montag, gegen 19:30 Uhr, Bargeld an einem Geldautomaten an der Wilhelmstraße ab. Hinter ihm hielt sich ein zunächst unbekannter Mann auf und rief "Banküberfall". Reflexartig stieß der 46-Jährige gegen Mann und brachte ihn zu Boden.

Der Castroper flüchtete aus den Räumlichkeiten der Bank und informierte die Polizei.

Aufgrund der Beschreibung des Täters konnte ein 39-Jähriger aus Castrop-Rauxel als Tatverdächtiger festgenommen werden. Dem Mann wird jetzt in einer Strafanzeige versuchter Raub vorgeworfen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell