Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerparzelle

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte drangen im Zeitraum vom Samstag, dem 21.05.2022, zum Mittwoch, dem 24.05.2022, gewaltsam in eine Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Mecklenburger Straße ein. Dort entwendeten die Unbekannten diverse Elektrogeräte. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird derzeit auf 1000EUR geschätzt.

Können Sie Angaben zu der Tat machen? Ist Ihnen eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatorts aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell