Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb handelt sich zwei Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots)

Gescheitert ist der Versuch eines Ladendiebs, am Montagabend in einem Modemarkt in der Fackelstraße Klamotten zu klauen. Jetzt hat der Mann zwei Anzeigen am Hals.

Der Hausdetektiv beobachtete, wie der Unbekannte gegen 18.30 Uhr mehrere Kleidungsstücke im Wert von rund 500 Euro an sich nahm, in Richtung Ausgang lief und das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. In der Fackelstraße stieg der Mann auf ein Fahrrad und wollte mitsamt der gestohlenen Kleidung flüchten. Er kam allerdings nur wenige Meter weit - dann konnte ihn der Detektiv stoppen.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen wenig später vor Ort die Anzeige auf und stellten fest, dass der Täter stark alkoholisiert ist. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,8 Promille. Der 40-Jährige musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell