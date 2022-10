POL-PPWP: Radfahrerin zu Fall gebracht

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Autoknacker haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Reichenbach-Steegen zugeschlagen. In der Albersbacher Straße machten sich die Unbekannten an einem Pkw zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 48 abgestellt war. Wie es ihnen gelang, den Wagen zu öffnen, ist bislang unklar. Am Montagmorgen fiel dem Halter auf, dass eine Jacke, eine Kappe sowie eine leere ...

