POL-DU: Aldenrade: Von einer Brücke geworfener Ast demoliert Auto

Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Am Montagabend (19. September, gegen 20:15 Uhr) hat ein Unbekannter einen etwa 70 Zentimeter langen Ast von der Brücke an der Dr.-Hans-Böckler-Straße auf auf ein Fahrzeug auf der darunterliegenden A 59 geworfen. Der Ast traf den in Richtung Dinslaken fahrenden Van eines 55-Jährigen und beschädigte das Auto. Der Fahrer blieb unverletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Der Verdächtige ist männlich und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter 0203 2800 entgegen.

