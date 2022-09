Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Dreijährige angefahren - Zeugen geben Hinweis auf flüchtigen Autofahrer

Duisburg (ots)

Zeugen haben sich am Montagnachmittag (19. September, 15 Uhr) das Autokennzeichen gemerkt und so den entscheidenden Hinweis zu einem flüchtigen Unfallfahrer gegeben. Der Mann fuhr mit einem schwarzen Golf auf der Bismarckstraße, als ihm eine Dreijährige unvermittelt gegen das Auto lief. Das Mädchen stürzte und verletzte sich, so dass ein Rettungswagen das Kind zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Zeugen versuchten noch, den Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, doch dieser setzte seine Fahrt fort. Dank des Autokennzeichens, welches die Hinweisgeber der Polizei nannten, konnten die Beamten den Unfallfahrer ermitteln und seinen Führerschein sicherstellen. Der 75-Jährige muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht auseinandersetzen.

