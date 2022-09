Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Kripo ermittelt nach mehreren Bränden im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Wochenende (16. bis 18. September) zu mehreren Bränden ausgerückt. Im Stadtgebiet standen unter anderem Autos, einen Altkleidercontainer und ein Wohnwagen in Flammen; verletzt wurde niemand. Ob es Zusammenhänge gibt, wird derzeit ermittelt. Die herausragenden Fälle im Detail:

- Duisburg Nord -

Obermeiderich: Auf der Emmericher Straße brannte am späten Freitagabend (23:20 Uhr) der rechte Vorderreifen eines Dacias.

Laar: Unbekannte steckten am frühen Samstagmorgen (zwischen 5 und 6:30 Uhr) auf einem Brachgelände an der Friedrich-Ebert-Straße etwa 22 Autoreifen in Brand.

Wehofen: Am Sonntagmittag (gegen 13:35 Uhr) stand auf einem Werkstattgelände an der Schachtstraße ein Wohnwagen in Flammen. Ein Zeuge berichtete der Polizei, dass er zwei Kinder zündeln gesehen und anschließend in Richtung A 59 flüchten gesehen hatte. Sie werden auf acht bis zwölf Jahre und etwa 1,35 bis 1,40 Meter Größe geschätzt. Einer von ihnen trug eine grüne Daunenjacke.

- Duisburg West -

Alt-Homberg: Am frühen Freitagmorgen (gegen 4:05 Uhr) rief ein Zeuge die Polizei, weil er ein Feuer auf dem Gelände einer leer stehenden Immobilie an der Baumstraße entdeckte. Dort waren mehrere abgemeldete Autos abgestellt. Drei davon brannten komplett aus, zwei teilweise.

Bergheim: Auf der Bergheimer Straße (Ecke Meisenstraße) entdeckte ein Zeuge in der Nacht zum Sonntag (gegen 2:15 Uhr) ein Feuer in der Plane eines Kfz-Anhängers.

Hochemmerich: Etwa eine Dreiviertelstunde später (3 Uhr) stand an der Einmündung Asterlager Straße/Diergartstraße ein Altkleidercontainer in Flammen.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell